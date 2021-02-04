Многоцелевой военный автомобиль создадут в России

В России ведутся работы над новым военным многоцелевым автомобилем. Он будет создан на базе машины "Стрела".

Как сообщает издание 360tv. ru, о скором появлении многоцелевого военного внедорожника в семействе "Стерла" рассказал гендиректор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий. Помимо этого, в линейке появится легкий багги, предназначенный для проведения спецопераций.

"Линейка автомобильной техники "Стрела" создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. В настоящее время в ее состав входит шесть машин, две из которых — базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия — уже готовы", — цитирует издание Красовицкого.

Отмечается, что базовый автомобиль "Стрела" был разработан в короткие сроки, и в производстве он гораздо дешевле отечественного бронеавтомобиля "Тигр".