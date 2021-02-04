"Умную" мишень для обучения стрельбе создали в России

В России создали "умную" мишень для ускоренного обучения стрельбе. Разработке нет аналогов в стране.

Как сообщает "Российская газета", уникальную мишень разработали в концерне "Техмаш". Комплекс анализирует траекторию и скорость пули и передаёт соответствующие данные на монитор компьютера.

Мишень рассчитана на применение патронов калибром от 5,45 миллиметров до 12,7 миллиметров, а также снарядов калибром до 30 миллиметров. Комплекс способен фиксировать данные стрельбы со скоростью до 200 выстрелов в секунду.

Новая система способна поддерживать беспроводную связь на расстоянии до одного километра, а данные становятся доступны практически сразу после стрельбы.