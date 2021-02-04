США заморозили вывод своих войск из Германии

В США заморозили решение о выводе большей части своих войск из Германии. Ранее соответствующее решение было принято Дональдом Трампом.

Как сообщает издание runews24. ru, Трам принял решение о выводе 11,9 тысяч американских военных с территории Германии. Теперь же, администрация Джо Байдена и Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс заморозили реализацию данного плана.

Уолтерс сообщил, что будет проведена проверка, по итогам которой будет принято окончательное решение. О сроках принятия такого решения не сообщается.