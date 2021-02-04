США могут помочь Украине летальным оружием

Представители Соединённых Штатов заявили о готовности помочь Украине военными ресурсами, в том числе, летальным оружием.

Как сообщает издание shraibikus. com, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что предыдущее руководство США не планировало поставлять Украине летальное вооружение, опасаясь эскалации конфликта на Донбассе. У новой администрации Соединённых Штатов иная позиция на этот счёт.

Эксперты отмечают, что военная помощь от США может спровоцировать возобновление активных военных боевых действий на Донбассе.