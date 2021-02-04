Китайский танк Type 15 испытали на высокогорье

В Китае испытали танк Type 15 в горах на высоте более 4300 метров над уровнем моря.

Как сообщает издание ianed. ru, лёгкие танки испытывали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где расположена танковая бригада, на вооружении которых состоят Type 15. Расположение в этом районе подразделения связано с обострением ситуации на индийско-китайской границе в Ладакхе, которое произошло в завершении прошлого года.

Китайские военные отмечают, что бронемашина в горных условиях проявила себя хорошо, проблем с двигателем и управлением не возникло.