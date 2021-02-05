Шойгу заявил о намерении увеличить закупки гиперзвукового оружия

Сергей Шойгу сообщил о планах военного ведомства по увеличению объёмов закупок гиперзвукового и высокоточного оружия.

Как сообщает rbc. ru, такое заявление министр обороны сделал в ходе совещания на базе НПО машиностроения в городе Реутов.

"На основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности", -приводит издание цитату Шойгу.

Отмечается, что в настоящее время обсуждаются источники финансирования таких закупок и состояние производственных мощностей.