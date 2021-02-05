Сергей Шойгу сообщил о планах военного ведомства по увеличению объёмов закупок гиперзвукового и высокоточного оружия.
Как сообщает rbc. ru, такое заявление министр обороны сделал в ходе совещания на базе НПО машиностроения в городе Реутов.
"На основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности", -приводит издание цитату Шойгу.
Отмечается, что в настоящее время обсуждаются источники финансирования таких закупок и состояние производственных мощностей.
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