В ООН считают, что пандемия коронавируса спровоцировала рост террористических угроз.
Как сообщает издание dni24. com, в организации признали наиболее пострадавшими от роста активности боевиков Афганистан, Сирию и Ирак. Associated Press приводит данные, согласно которым наибольшую активность в настоящее время проявляют такие запрещённые в России организации, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".
В докладе ООН отмечается, что в Европе террористическая угроза по-прежнему находится на низком уровне, а вот в Африке наблюдается укрепление позиций экстремистов.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...