В ООН считают, что пандемия спровоцировала рост террористических угроз

В ООН считают, что пандемия коронавируса спровоцировала рост террористических угроз.

Как сообщает издание dni24. com, в организации признали наиболее пострадавшими от роста активности боевиков Афганистан, Сирию и Ирак. Associated Press приводит данные, согласно которым наибольшую активность в настоящее время проявляют такие запрещённые в России организации, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

В докладе ООН отмечается, что в Европе террористическая угроза по-прежнему находится на низком уровне, а вот в Африке наблюдается укрепление позиций экстремистов.