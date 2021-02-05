В России формируют дивизию для охраны берегов Чукотки

В России формируют новую дивизию, задачей которой будет патрулирование и охрана береговой линии на Чукотке.

Как сообщают "Известия", формирование дивизии было начато в прошедшем году, тогда же был создан первый полк береговой охраны. Военнослужащие будут охранять линию Северного морского пути до острова Врангеля.

"Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО. Но главное — это обеспечение судоходства по Севморпути. На учениях "Восток-2018" отрабатывался переход некоторых кораблей Северного флота в Тихий океан по данному маршруту", — цитируют "Известия" военного эксперта Виктора Мураховского.

Отмечается, что в своё распоряжении дивизия будет иметь снегоходы, модульные системы жизнеобеспечения и полевые столовые-вездеходы.