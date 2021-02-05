Военнослужащие Южного военного округа получили на вооружение новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба".
Как сообщает vesti. ru, новое вооружение получило войсковое соединение, дислоцированное на Кубани. Отмечается, что в настоящее время военнослужащие проходят переобучение для работы с новыми ПЗРК, изучают его тактико-технические характеристики. После этого военные отработают поражение целей из "Вербы".
ПЗРК "Верба" предназначена для поражения самолётов, вертолётов, беспилотников и крылатых ракет противника. Максимальная дальность пуска составляет шесть километров, а высота — 3,5 километра.
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