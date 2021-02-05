Российский танк Т-14 "Армата" получил разрешение на экспорт

Российский танк третьего поколения Т-14 "Армата" получил разрешение на экспорт.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта, бронемашина получила рекламный паспорт и в скором времени будет впервые представлена за границей.

Ранее сообщалось о проведении консультаций с иностранными партнёрами по поводу поставок "Арматы" за рубеж.

Т-14 "Армата" является единственным в мире танком третьего поколения. Боевая машина предназначена для ведения боя при непосредственном соприкосновении с противником, огневой поддержки мотострелковых подразделений, а также уничтожения живой силы врага.