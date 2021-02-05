Боевики вновь устроили засаду на сирийских военных в Дейр-эз-Зоре

В Сирии боевики устроили очередную крупную засаду на военных правительственной армии. В результате атаки погибли люди.

Как сообщает издание eadaily. com, инцидент произошёл, когда сирийские военные в ночное время патрулировали район Тайарат около города Аль-Маядин на востоке Дейр-эз-Зора. В результате нападения боевиков запрещённой в России международной террористической организации"Исламское государство" погибли четверо сирийских военных. Ещё шесть военнослужащих получили ранения.

Раненные военные сирийской армии были доставлены в местный госпиталь.