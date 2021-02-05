Турция провела испытания первой противокорабельной ракеты отечественного производства.
Как сообщает издание rossaprimavera. ru, о успешных испытаниях ракеты рассказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в своём аккаунте в Twitter.
"Наша первая национальная противокорабельная ракета ATMACA успешно уничтожила цель с нашего национального корабля TCG Kınalıada. Поздравляю всех, кто внес свой вклад. Удачи нашей геройской армии!", — цитирует Демира издание.
Отмечается, что испытания проходили в провинции Синоп. Ракета успешно поразила условного противника.
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