Российский минный тральщик "Иван Антонов" был направлен в Средиземное море. Сейчас судно проходит черноморские проливы. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"Экипаж корабля противоминной обороны (ПМО) "Иван Антонов" Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря", — сказано в сообщении.
Отмечается, что "Иван Антонов" станет членом оперативной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море.
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