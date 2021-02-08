Российская сеть 5G помешала авиации НАТО

Страны НАТО заявляют о том, что российская сеть 5G мешает самолётам северо-атлантического альянса.

Как сообщает издание bfm. ru, против использования Россией диапазона 4,8-4,99 ГГц выступают Эстония, Латвия, а также Финляндия, не входящая в военно-политический блок, но имеющая унифицированные с ним системы. В этих государствах считают, что работа российской сети 5G мешают работе самолётов-разведчиков НАТО, которые также работают на этих частотах.

Отмечается, что ближайшая к Европе вышка 5G находится в Кронштадте и принадлежит компании МТС. В компании сообщают, что сигнал от неё слишком слабый и не может создать существенных помех.