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Российская сеть 5G помешала авиации НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Страны НАТО заявляют о том, что российская сеть 5G мешает самолётам северо-атлантического альянса.

Как сообщает издание bfm. ru, против использования Россией диапазона 4,8-4,99 ГГц выступают Эстония, Латвия, а также Финляндия, не входящая в военно-политический блок, но имеющая унифицированные с ним системы. В этих государствах считают, что работа российской сети 5G мешают работе самолётов-разведчиков НАТО, которые также работают на этих частотах.

Отмечается, что ближайшая к Европе вышка 5G находится в Кронштадте и принадлежит компании МТС. В компании сообщают, что сигнал от неё слишком слабый и не может создать существенных помех.

Автор: Максим Щегольков
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