Российский разведывательный беспилотник сбит неизвестными в Сирии

В Сирии неизвестными вооружёнными формированиями был сбит российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Как сообщает издание discover24. ru, беспилотный летательный аппарат был сбит неподалёку от города Айн-Исса. Отмечается, что его могли сбить курдские вооружённые формирования, которые обороняют город. Они могли перепутать его с турецким ударным беспилотником Bayraktar. В сирийском центре мониторинга прав человека подтвердили данную гипотезу.

Российский универсальный беспилотник "Орлан-10" применяется в Сирии для разведывания местности, выявления позиций террористов и в поисковых операциях.