Украина проводит военные учения вблизи границ Крыма

Вооружённые силы Украины проводят военные учения вблизи границ Крыма. По сценарию манёвров, угроза исходит именно со стороны полуострова.

Как сообщает издание newinform. com, ВСУ проводят свои учения на территории Херсонской области. Их главной задачей является отработка действий по предотвращению диверсий на объекты инфраструктуры. По сценарию диверсанты проникли в регион из Крыма.

В свою очередь украинский военачальник Владимир Миронюк сообщил, что манёвры входят в круг задач "по обеспечению территориальной целостности украинского государства".