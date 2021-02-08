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Неизвестные взломали контейнеры с военным оборудованием в Израиле

Силовые структуры » Министерство обороны

В Израиле неизвестные проникли на территорию военной базы, вскрыли девять контейнеров и похитили военное оборудование.

Как сообщает издание shraibikus. com, инцидент произошёл на территории учебной базы "Цеэлим" на юге Израиля. Из вскрытых контейнеров грабители похитили средства связи и шифровальные аппараты. Отмечается, что украденное оборудование является дорогостоящим.

Известно, что даная кража уже не первая на этой базе. В декабре прошлого года неизвестные похитили с территории базы пости 100 тысяч патронов.

Автор: Максим Щегольков
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