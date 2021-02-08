Франция может оказать Армении военную помощь

Министр обороны Армении провёл встречу с французским послом, по итогам которой Франция выразила готовность оказать Армении военную помощь.

Как сообщает издание news-r.ru, активность Франции в отношениях с Арменией может быть продиктована желанием ослабить позиции России в регионе. По некоторым данным, французская сторона может направить в Армению свой миротворческий контингент, а также вооружение, чтобы страна могла противостоять давлению Азербайджана и Турции.

В настоящее время в Нагорном Карабахе находится российский миротворческий контингент, который согласно трёхстороннему договору, будет находится там в течение пяти лет.