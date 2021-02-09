Министр разведки Ирана не исключил возможности получения государством ядерного оружия.
Как сообщает РИА "Новости", глава минразведки Ирана Махмуд Алави рассказал об условиях получения страной ядерного оружия.
"Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет", — цитирует издание Алави.
Ранее США выражали озабоченность разработками Ирана в ядерной сфере. Тегеран, в свою очередь, отрицал получение ядерного оружия. Утверждалось, что ядерная энергия используется лишь в мирных целях.
В конце прошлого года в стране принят закон, предусматривающий производство высокообогащённого урана.
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