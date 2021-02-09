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В Иране не исключили возможность получения ядерного оружия

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр разведки Ирана не исключил возможности получения государством ядерного оружия.

Как сообщает РИА "Новости", глава минразведки Ирана Махмуд Алави рассказал об условиях получения страной ядерного оружия.

"Однако скажу вам: если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет", — цитирует издание Алави.

Ранее США выражали озабоченность разработками Ирана в ядерной сфере. Тегеран, в свою очередь, отрицал получение ядерного оружия. Утверждалось, что ядерная энергия используется лишь в мирных целях.

В конце прошлого года в стране принят закон, предусматривающий производство высокообогащённого урана.

Автор: Максим Щегольков
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