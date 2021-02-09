Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Боррель обвинил РФ в незаинтересованности восстановления отношений с ЕС
Диетолог перечислила продукты для повышения либидо
В Петербурге готовятся к открытию фуд-куртов
Строительство "Северного потока-2" в Дании завершат в апреле
Польховский объяснил, почему Логинова поставили на первый этап эстафеты
В смерти Диего Марадоны подозревают уже пять человек
Россияне массово скупают билеты на поезда в Белоруссию
Ярослав Сумишевский не выходит на связь после смерти жены
Стало известно расписание россиян на второй круг Australian Open

ООН подозревает Иран и КНДР в совместной разработке ракет

Силовые структуры » Министерство обороны

ООН подозревает Иран и Северную Корею в тайном сотрудничестве по проектам разработки баллистических ракет.

Как сообщает издание actualnews. org, в докладе ООН говорится, что страны сотрудничают по разработкам ракет большой дальности. Международная организация полагает, что Северная Корея передала иранскому исследовательскому центру имени Шахида Хаджа Али Мовахеда важные детали для разработки ракет. Предполагается, что последняя поставка деталей произошла в прошлом году.

Правительство Ирана в ответ на доклад сообщило, что его авторы использовали ложные сведения и сфабрикованные данные.

 

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
В Ростове-на-Дону скончался мужчина, из мозга которого извлекли ручку
Вакцинация в российском футболе: все за и против
В новой форме сборной России на ЧМ будет чёрный цвет вместо красного
Боррель обвинил РФ в незаинтересованности восстановления отношений с ЕС
Диетолог перечислила продукты для повышения либидо
В Петербурге готовятся к открытию фуд-куртов
Строительство "Северного потока-2" в Дании завершат в апреле
Польховский объяснил, почему Логинова поставили на первый этап эстафеты
В смерти Диего Марадоны подозревают уже пять человек
Россияне массово скупают билеты на поезда в Белоруссию
Популярное
Мир. Новости мира
После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.

После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Политика. Новости и аналитика
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Бывший СССР
Казахский национализм: главные отличия от украинского
Здоровье и профилактика
Британские врачи назвали предупреждающий признак инсульта
Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков Любовь Степушова В Норвегии не одобряют размещения бомбардировщиков США B-1B Lancer Любовь Степушова Игорь Буккер Политики и бизнесмены мешают победить коронавирус Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Проект "Навальный" финансируется извне и внутри страны. Кем?
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила "ответ" МИД Испании Лаврову
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Мир. Новости мира
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников