ООН подозревает Иран и КНДР в совместной разработке ракет

ООН подозревает Иран и Северную Корею в тайном сотрудничестве по проектам разработки баллистических ракет.

Как сообщает издание actualnews. org, в докладе ООН говорится, что страны сотрудничают по разработкам ракет большой дальности. Международная организация полагает, что Северная Корея передала иранскому исследовательскому центру имени Шахида Хаджа Али Мовахеда важные детали для разработки ракет. Предполагается, что последняя поставка деталей произошла в прошлом году.

Правительство Ирана в ответ на доклад сообщило, что его авторы использовали ложные сведения и сфабрикованные данные.