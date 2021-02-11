США призывает Турцию полностью отказаться от российских С-400

В Госдепе США сообщили, что позиция Соединённых Штатов по закупке Турцией российских комплексов С-400 остаётся неизменной.

Как сообщает РИА "Новости", представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что закупка Турцией С-400 противоречит обязательством этой страны перед НАТО.

"Наша позиция в отношении С-400 не изменилась, российские системы С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу безопасности технологий и они не соответствуют обязательствам, которые взяла на себя Турция в качестве союзника НАТО", - цитирует Прайса агентство.

Он отметил, что США продолжают убеждать Анкару не задействовать российские ЗРК. Кроме того, Прайс добавил, что в ближайшее время данный вопрос обсудят госсекретарь США Тони Блинкен и его турецкий коллега.