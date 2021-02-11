Байден: США применит силу на мировой арене только в крайнем случае

Президент США Джо Байден заявил, что США должны прибегать к применению военной силы на международной арене лишь в крайнем случае.

Как сообщает "Российская газета", такое заявление американский лидер сделал во время посещения Пентагона.

"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны [США] заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности", — цитирует издание Байдена.

При этом, президент отметил, что применение военной силы должно оставаться крайней мерой. Также Байден сообщил, что намерен "положить конец войнам, которые тянулись слишком долго".