Президент США Джо Байден заявил, что США должны прибегать к применению военной силы на международной арене лишь в крайнем случае.
Как сообщает "Российская газета", такое заявление американский лидер сделал во время посещения Пентагона.
"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны [США] заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности", — цитирует издание Байдена.
При этом, президент отметил, что применение военной силы должно оставаться крайней мерой. Также Байден сообщил, что намерен "положить конец войнам, которые тянулись слишком долго".
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