Министр обороны Азербайджана отправился в Турцию

Руководитель министерства обороны Азербайджана отправился в Турцию с визитом.

Как сообщает издание regnum. ru, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направился в Турцию 11 февраля. В этой стране он будет наблюдать за заключительным этапом двусторонних венных учений в Карсе.

"Гасанов будет наблюдать за заключительным этапом "Зимних учений — 2021", который состоится в турецком городе Карс", — приводит издание сообщение пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что глава минобороны Азербайджана отправился в Турцию по приглашению министра национальной обороны страны Хулуси Акара.