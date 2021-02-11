Индия приняла на вооружение лёгкий многоцелевой вертолёт LUH

На вооружение армейской авиации Индии был принят новейший лёгкий многоцелевой вертолёт LUH.

Как сообщает издание "Военное обозрение", винтокрылая машина была разработана в рамках программы по созданию собственных технологий и снижению зависимости от поставок импортной техники.

Работы над LUH стартовали в 2010 году, а первый опытный образец был выпущен спустя пять лет. Отмечается, что вертолёт универсален, и подходит для применения как в военной авиации, так и в гражданской.

Машина развивает скорость до 220 километров час при максимальной дальности полёта в 350 километров, а максимальная высота полёта составляет 6,5 тысяч метров. Силовая установка представлена одним турбовальным двигателем HE Ardiden-1U.