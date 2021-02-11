Украине предрекли крах в случае эскалации конфликта на Донбассе

Украине предрекли "окончательное разрушение" в случае обострения конфликта на Донбассе.

Как сообщает РИА "Новости", такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Заявление по поводу ситуации на Украине он сделал в своём блоге на YouTube.

"То, что они (власти Украины — ред.) сейчас затеяли по указанию американских хозяев, а именно активизация этого конфликта (в Донбассе — ред.), боюсь, что приведет к горячему конфликту. А это окончательное разрушение Украины", — цитирует Азарова агентство.

При этом, политик отмечает, что обострение конфликта невыгодно ДНР и ЛНР, население которых проживает в непосредственной близости к линии соприкосновения.