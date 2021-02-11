США испытали баллистическую ракету Trident II

Соединённые Штаты провели плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Trident II.

Как сообщает издание evo-rus.com со ссылкой на собственный источник, испытания проводились 9 февраля. Ракета была выпущена с подводной лодки "Огайо".

Отмечается, что жители Флориды в соцсетях писали о том, что видели НЛО. На самом деле, им удалось увидеть тестовый пуск Trident II.

Межконтинентальная баллистическая ракета Trident II может поражать цели не расстоянии до 11 300 километров, боеприпас способен нести ядерный заряд.