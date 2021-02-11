Уничтоженный Россией аэродром Грузия восстановит на турецкие деньги

Грузия восстановит разбомбленный Россией военный аэродром на деньги из Турции.

Как сообщает издание voennoedelo. com, речь идёт о Марнеульском военном аэродроме, который был разбит российской авиацией во время конфликта в 2008 году.

В октябре прошлого года Анкара выделила Грузии порядка 14 миллионов долларов, большая часть которых пойдёт на военные расходы, в частности, на восстановление аэродрома в Марнеули. Ещё часть из этих средств будет направлена на закупку турецкого вооружения.

Отмечается, что Турция уже в третий раз выделяет деньги на восстановление аэродрома. Эксперты считают, что Анкара может готовить марнеульский аэродром в качестве запасного для турецких ВВС.