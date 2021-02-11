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Завершены испытания модернизированного дрона-перехватчика "Волк-18"

Силовые структуры » Министерство обороны

В России провели успешные испытания беспилотника "Волк-18", предназначенного для перехвата дронов противника.

Как сообщает издание evo-rus.com, данный беспилотный летательный аппарат может в автоматически обнаруживать, таранить и сбивать беспилотники противника. Отмечается, что во время тестов БПЛА выполнил реальное поражение мишеней.

В основу "Волк-18" положена оптико-локационная система с повышенной дальностью обнаружения воздушных целей. Кроме того, дрон оснащён системой управления, которая позволяет использовать его в автоматическом режиме.

Автор: Максим Щегольков
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