Российские корабли прибыли в Пакистан для участия в учениях "Аман-2021"

Отряд кораблей Военно-морского флота России прибыл в Пакистан для участия в учениях "Аман-2021".

Как сообщает rt. com, учения будут проходить в акватории Аравийского моря с 12 по 16 февраля.

"Целями учения "Аман-2021" является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами — участницами манёвров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства", — цитирует издание Минобороны России.

Российский флот на манёврах представят фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв" и спасательный буксир СБ-739, а также палубный вертолёт, подразделение морпехов и отряд разминирование.