Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Понсиулома выиграл спринт чемпионата мира по биатлону
Кардиолог назвал идеальные показатели артериального давления
Депутат Мосгордумы: памятник Дзержинскому на Лубянке надо восстановить
Латыпов показал лучший результат среди россиян в спринте ЧМ
Сомнолог объяснил, как компенсировать недосып в выходные дни
Логинов лишился звания чемпиона мира в спринте
Елисеев завершил спринт на чемпионате мира без промахов
Зеленский обвинил ополченцев в попытках сорвать перемирие на Донбассе
Какие продукты могут заменить антибиотики?

Российские корабли получат на вооружение морскую версию ЗРК "Тор"

Силовые структуры » Министерство обороны

Новые корабли Военно-морского флота России получат на вооружение морскую версию ЗРК "Тор".

Как сообщает издание informing. ru, российский зенитный ракетный комплекс "Тор" является одним из самых эффективных в своём классе. Корабельная версия ЗРК позволит защищать судна от атак с воздуха, а также расширит их боевые возможности. Отмечается, что все, имеющиеся на сегодняшний день на кораблях ЗРК, являются модификациями сухопутных комплексов.

Кроме того, ижевский электромеханический завод "Купол" разрабатывает версию ЗРК Тор-М2 на колёсном шасси. Эта машина будет способна форсировать водные преграды.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
ПВО России смогут сбивать над Крымом любой самолёт без предупреждения
Сомнолог объяснил, как компенсировать недосып в выходные дни
Российские корабли получат на вооружение морскую версию ЗРК "Тор"
Логинов лишился звания чемпиона мира в спринте
Зеленский обвинил ополченцев в попытках сорвать перемирие на Донбассе
Елисеев завершил спринт на чемпионате мира без промахов
Какие продукты могут заменить антибиотики?
Венгрия получила первую партию бронетехники от Турции
Лукашенко: получить всё и не менять за это ничего
Дочь Спартака Мишулина пренебрегла наследством деда 
Популярное
Кремль
Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление

Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.

Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Российский шоу-бизнес
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Фигурное катание
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Общество
С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код
Любовь Степушова Лукашенко провёл съезд: впечатление тяжёлое Любовь Степушова Василий Амирджанов Конституции могут понадобиться новые поправки Василий Амирджанов Олег Артюков "Не хватает гибкости": есть ли у России ответ на планы ЕС в сфере энергетики? Олег Артюков
Биатлон
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Российский шоу-бизнес
Суд рассекретил настоящую фамилию Евгения Петросяна 
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Биатлон
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников