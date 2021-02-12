Российские корабли получат на вооружение морскую версию ЗРК "Тор"

Новые корабли Военно-морского флота России получат на вооружение морскую версию ЗРК "Тор".

Как сообщает издание informing. ru, российский зенитный ракетный комплекс "Тор" является одним из самых эффективных в своём классе. Корабельная версия ЗРК позволит защищать судна от атак с воздуха, а также расширит их боевые возможности. Отмечается, что все, имеющиеся на сегодняшний день на кораблях ЗРК, являются модификациями сухопутных комплексов.

Кроме того, ижевский электромеханический завод "Купол" разрабатывает версию ЗРК Тор-М2 на колёсном шасси. Эта машина будет способна форсировать водные преграды.