Китайские СМИ в восторге от российских ракет Х-32 и "Кинжал"

Новейшие российские ракеты Х-32 и "Кинжал", которые называют "убийцами американских авианосцев", высоко оценили в Китае.

Как сообщает издание dni24. com, китайские СМИ отмечают, что данные ракеты способны пустить на дно любой американский авианосец с несколькими самолётами на борту всего одним точным попаданием.

"Дальность полета X-32 составляет около 1000 километров. Она движется со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. Ракетоносец может запустить ее по цели еще до момента, когда войдет в зону действия вражеской ПВО. Авиационная группа также не успеет среагировать на атаку", — приводит издание слова китайских журналистов.

Ракета "Кинжал" может поражать цели в радиусе двух тысяч километров. Как отметили в Китае, в тандеме эти боеприпасы не оставляют шансов американским авианосцам.