Индия может приобрести до 500 российских танков "Армата" в 2021 году

Индия рассматривает возможность приобрести до 500 российских танков Т-14 "Армата" в текущем году.

Как сообщает издание sev. tv, индийская пресса рассказывает о планах по приобретению российской военной техники. Сделка по "Армате" может обойтись индийской стороне в несколько миллиардов долларов.

Отмечается, что "Армата" уже получила экспортный паспорт и в конце февраля будет впервые представлена за рубежом на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби, где помимо прочего, будут продемонстрированы возможности техники на полигоне.