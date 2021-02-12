Иран приступил к строительству крупных боевых кораблей

Иран приступил к реализации программы строительства крупнотоннажных боевых кораблей.

Как сообщает издание "Взгляд", об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири.

"Мы запланировали производство крупных кораблей и уже начали их строительство. Верховный лидер (руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — прим. ВЗГЛЯД) назвал этот год годом производственного прорыва, и ВМС КСИР полны решимости выполнить это указание верховного главнокомандующего. ВМС КСИР активно занимаются производством кораблей и добились большого прогресса", — цитирует издание Тангсири.

В начале текущего года Иран уже представил два корабля, в том числе вертолетоносец "Макран".