Аналитики рассказали о причинах активности ВМС США в Черном море

Аналитики издания "Взгляд" пришли к выводу, что визиты боевых кораблей флота США в акваторию Черного моря - средство политического давления.

К такому выводу они пришли, изучив историю пребывания американских кораблей в Черном море за несколько последних лет и сопоставив ее с боевым потенциалом американского флота.

Эксперты уверны, что военного смысла в действиях США нет, заходы ракетных эсминцев и фрегатов ВМС преследуют цели политического характера – выказывая символическую поддержку таким государствам, как Украина или Румыния.