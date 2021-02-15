Порошенко потребовал вернуть ВСУ в Донбассе на прежние позиции

Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал вернуть украинские войска на Донбассе на прежние позиции.

Как сообщает издание lenta.ru, Порошенко назвал перемирие в регионе фикцией, отмечая, что с начала года на Донбассе погибли 13 украинских военных.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также [требуем] вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», - приводит издание слова бывшего украинского президента.