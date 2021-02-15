Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке курдских боевиков, казнивших заложников в Ираке.
Как сообщает издание lenta. ru, Эрдоган заявил, что несмотря на заявления Соединённых штатов о непринятии терроризма, страна поддерживает террористов из Рабочей партии Курдистана.
"Кровь ни в чем не повинных людей, убитых на севере Ирака, на руках всех тех, кто защищает террористов РПК, поддерживает их и сочувствует им", — цитирует издание турецкого президента.
Кроме того, Эрдоган посоветовал Джо Байдену "лучше приглядеться" к Рабочей партии Курдистана.
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