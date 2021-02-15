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Экипажи Су-27 отработают пуски ракет по нарушителям воздушных границ

Силовые структуры » Министерство обороны

Экипажи Су-27 истребительной авиации Балтийского флота отработают пуски ракет по бомбардировщикам, нарушившим воздушные границы России, а также по крылатым ракетам условного врага.

Экипажи Су-27 отработают пуски ракет по нарушителям воздушных границ

Как сообщает издание "Взгляд", учения пройдут в Калининградской области.

"Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов — нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника. <…> В общей сложности в учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27", — цитирует издание начальника отдела информационного обеспечения флота Романа Мартова.

Кроме того, во время тренировки экипажи отработают подготовку техники к вылетам, перелёт на запасные аэродромы и выход из-под удара противника.

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Автор: Максим Щегольков
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