Бывший солдат ВСУ призвал Зеленского прекратить обстрелы Донбасса

Бывший боец ВСУ Анатолий Тараненко призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы Донбасса.

Как сообщает издание riafan. ru, бывший украинский военнослужащий заявил, что ВСУ ведут войну с собственным народом.

"Я хотел бы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу этой брато- и детоубийственной войны, которую вы ведете. Она — эта война — не нужна тут. Вы убиваете не российских воинов, которых нет тут вообще, а детей и женщин мирных", — цитирует издание Тараненко.

Ранее Анатолий Тараненко перешёл на сторону ДНР, так как в украинской армии подвергался насилию и угрозам со стороны сержантов.