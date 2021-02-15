Бывший боец ВСУ Анатолий Тараненко призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы Донбасса.
Как сообщает издание riafan. ru, бывший украинский военнослужащий заявил, что ВСУ ведут войну с собственным народом.
"Я хотел бы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу этой брато- и детоубийственной войны, которую вы ведете. Она — эта война — не нужна тут. Вы убиваете не российских воинов, которых нет тут вообще, а детей и женщин мирных", — цитирует издание Тараненко.
Ранее Анатолий Тараненко перешёл на сторону ДНР, так как в украинской армии подвергался насилию и угрозам со стороны сержантов.
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