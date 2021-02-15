Россия начала переброску военной техники в восточную Сирию, которая находится в зоне влияния США.
Как сообщает издание discover24. ru, ряд источников сообщают о том, что в зоне американского влияния в Сирии была замечена российская техника. Говорится о, как минимум, шести броневиках, которые, вероятно, будут использованы для патрулирования территории.
Отмечается, что переброска российской военной техники может свидетельствовать о желании вытеснить американцев из региона, ослабив их влияние.
Некоторые эксперты склонны полагать, что российские военные могут готовить операцию против террористов в данном регионе.
В то же время, от российского военного ведомства никаких комментариев по поводу данной информации не поступало.
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