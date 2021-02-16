Комментируя доклад французских спецслужб о кибератаках и обвинения по ним в адрес РФ, Дмитрий Песков опроверг информацию о причастности к этому России.
"Безусловно, Россия не имела, не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности. И здесь в этом контексте хотелось бы еще раз напомнить, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности", — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.