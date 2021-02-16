На базе Хмеймим заметили российский комплекс 1Л222М "Автобаза-М"

В Сирии на авиабазе Хмеймим был замечен российский комплекс исполнительной радиотехнической разведки 1Л222М "Автобаза-М".

Как сообщает издание informing. ru, комплекс способен перехватывать любые беспилотники, которые находятся в зоне его действия. Кроме того, "Автобаза-М" способна не только уничтожать дроны противника, но и брать их на сопровождение.

Отмечается, что данные комплексы в настоящее время активно использует Иран. Благодаря этому иранским военным удалось захватить несколько американских беспилотников.