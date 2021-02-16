В Сирии на авиабазе Хмеймим был замечен российский комплекс исполнительной радиотехнической разведки 1Л222М "Автобаза-М".
Как сообщает издание informing. ru, комплекс способен перехватывать любые беспилотники, которые находятся в зоне его действия. Кроме того, "Автобаза-М" способна не только уничтожать дроны противника, но и брать их на сопровождение.
Отмечается, что данные комплексы в настоящее время активно использует Иран. Благодаря этому иранским военным удалось захватить несколько американских беспилотников.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.