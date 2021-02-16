Армия Великобритании столкнулась с серьёзным дефицитом кадров и финансирования.
Как сообщает издание sev. tv, согласно отчётам, опубликованным британскими властями, армия королевства столкнулась с дефицитом бюджета в 2,9 миллиарда фунтов, а в сухопутных войсках не хватает 15 тысяч новобранцев.
Отмечается, что основной проблемой армии является наличие большого количества дорогой военной техники и необходимость её обновления. Учитывая, что существенная часть вооружения закупается Британией в Европе и США, брексит делает закупку вооружения за рубежом ещё дороже из-за падения курса национальной валюты.
Кроме того, британская армия испытывает и серьёзный кадровый дефицит, вызванный низким денежным довольствием солдат, плохими жилищными условиями, а также заключением контрактов через частные фирмы. Отмечается, что в настоящее время полностью укомплектован лишь один пехотный батальон.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.