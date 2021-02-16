В Того готовы рассмотреть вопрос о закупках российской военной техники. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны.
Как сообщает russian. rt.com, тоголезский министр иностранных дел Робер Дюссэ выразил готовность рассмотреть вопрос о приобретении военной техники у России.
"Мы открыты в плане оценки соотношения цены и качества оборудования, которое могло бы заинтересовать тоголезскую армию. Мы готовы вести дела по этому вопросу со всеми странами, включая Россию", — приводит издание слова министра.
Отмечается, что Того и Россия подпишут меморандум против размещения оружия в космосе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.