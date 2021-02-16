Того может начать закупать российскую военную технику

В Того готовы рассмотреть вопрос о закупках российской военной техники. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны.

Как сообщает russian. rt.com, тоголезский министр иностранных дел Робер Дюссэ выразил готовность рассмотреть вопрос о приобретении военной техники у России.

"Мы открыты в плане оценки соотношения цены и качества оборудования, которое могло бы заинтересовать тоголезскую армию. Мы готовы вести дела по этому вопросу со всеми странами, включая Россию", — приводит издание слова министра.

Отмечается, что Того и Россия подпишут меморандум против размещения оружия в космосе.