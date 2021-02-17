В Пентагоне назвали Россию угрозой для всех стран НАТО

В Пентагоне заявили, что Россия является угрозой для всех стран НАТО. Такое мнение высказал официальные представитель американского военного ведомства.

Как сообщает РИА "Новости", заявление по этому поводу было сделано на брифинге, стенограмма которого размещена на сайте минобороны США.

"Россия представляет очевидную угрозу для всех союзников НАТО, включая США, используя военную силу для достижения своих целей", — цитирует агентство заявление представителя Пентагона.

Кроме того, американцы увидели опасность и в сотрудничестве России и Китая.

"Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем", — приводит РИА "Новости" цитату официального представителя минобороны США.