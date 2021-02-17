Российские истребители подготовили к уничтожению B-1B Lancer в Норвегии

Российские истребители Су-27 подготовили для уничтожения американских B-1B Lancer, которые будут дислоцироваться в Норвегии.

Как сообщает издание argumenti.ru, российские истребители будут готовы ответить американским B-1B Lancer в случает провокаций у границ России.

В феврале в Норвегию должны прибыть несколько американских военных самолётов B-1B Lancer. В Калининградской области во время учений Су-27 подготовили к уничтожению американских стратегических бомбардировщиков в случае провокаций. В ходе маневров российские самолёты отработали приёмы ликвидации B-1B Lancer.