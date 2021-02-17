Истребители Су-57 задействовали для испытаний макетов новой российской гиперзвуковой ракеты.
Как сообщает издание actualnews. org, истребитель с массогабаритными макетами новейших боеприпасов совершил несколько вылетов.
Отмечается, что тактико-технические характеристики новой ракеты до сих пор засекречены. Известно лишь, что речь идёт о боеприпасе класса "воздух-поверхность". В ближайшее время стоит ожидать бросковые испытания ракет с Су-57.
Известно, что на макеты были установлены головки самонаведения и электроцепи для мониторинга сопряжения электроники боеприпаса и аппаратуры истребителя.
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