Макеты новой гиперзвуковой ракеты испытали на Су-57

Истребители Су-57 задействовали для испытаний макетов новой российской гиперзвуковой ракеты.

Как сообщает издание actualnews. org, истребитель с массогабаритными макетами новейших боеприпасов совершил несколько вылетов.

Отмечается, что тактико-технические характеристики новой ракеты до сих пор засекречены. Известно лишь, что речь идёт о боеприпасе класса "воздух-поверхность". В ближайшее время стоит ожидать бросковые испытания ракет с Су-57.

Известно, что на макеты были установлены головки самонаведения и электроцепи для мониторинга сопряжения электроники боеприпаса и аппаратуры истребителя.