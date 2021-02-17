В Турции задержали пятерых граждан России при попытке перейти границу из Сирии.
Как сообщает издание life. ru, одна из задержанных — женщина, которая находилась в розыске из-за причастности к запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ.
"В районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию было задержано шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГИЛ", — цитирует издание пресс-службу турецкого военного ведомства.
Отмечается, что шестым задержанным оказался гражданин Ливии.
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