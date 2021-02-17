"Калашников" впервые представит автомат АК-19 за рубежом

Российский автомат АК-19 будет впервые представлен за границей на выставке в ОАЭ.

Как сообщает издание d-kvadrat.ru, премьерная зарубежная презентация автомата состоится на выставке "IDEX-2021" в Абу-Даби, которая пройдёт с 21 по 25 февраля.

"АК-19 использует патрон 5.56х45 мм, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", — цитирует издание гендиректора Концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова.