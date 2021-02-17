Россия и Пакистан подписали соглашения о поставках вооружения российского производства.
Как сообщает издание voennoedelo. com, о подписании контрактов на поставку оружия сообщил начальник штаба пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва во время международного военно-морского учения AMAN-2021. По некоторым данным, речь идёт о некоторых видах стрелкового оружия, средствах ПВО и противотанковых комплексах.
Отмечается, что российская сторона в настоящее время не прокомментировала информацию о поставках оружия Пакистану.
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