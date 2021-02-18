Леонид Кравчук призвал признать конфликт в Донбассе войной

Бывший президент Украины Леонид Кравчук призвал признать конфликт в Донбассе войной.

Как сообщает издание regnum. ru, такое заявление Кравчук сделал в комментарии телеканалу "Украина 24".

"Надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка", — цитирует издание Кравчука.

Кроме того, бывший украинский президент в очередной раз обвинил Россию в ведении боевых действий на Донбассе.