Бывший президент Украины Леонид Кравчук призвал признать конфликт в Донбассе войной.
Как сообщает издание regnum. ru, такое заявление Кравчук сделал в комментарии телеканалу "Украина 24".
"Надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка", — цитирует издание Кравчука.
Кроме того, бывший украинский президент в очередной раз обвинил Россию в ведении боевых действий на Донбассе.
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